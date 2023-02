Πολ Ραντ: Ένα franchise υπερήρωων δεν ήταν ποτέ στις βλέψεις μου

Ο ηθοποιός Πολ Ραντ (Paul Rudd) μιλώντας στο περιοδικό Men's Health θυμήθηκε την εποχή που εντάχθηκε στον κόσμο της Marvel το 2015, όταν υπέγραψε για να δώσει «σάρκα και οστά» στον υπερήρωα Ant-Man.



«Ο ατζέντης μου κανόνισε μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ. Η Marvel ήταν αρκετά καινούργια. Δεν ήταν καν μέρος της Disney», είπε ο Ραντ και πρόσθεσε: «Ήταν σαν να έλεγε κάποιος: "Πώς νιώθεις που κάνεις το Dancing with the Stars"; Ένα franchise υπερήρωων δεν ήταν ποτέ στις βλέψεις μου».



Ο Ραντ συνέχισε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι ήμουν ο τύπος του ηθοποιού στον οποίο θα πρόσφεραν κάποιον από αυτούς τους ρόλους. Αλλά όταν ήρθε αυτή η ιδέα, ήμουν ενθουσιασμένος που θα έκανα κάτι που ήταν τόσο εκτός του πεδίου μου και ήξερα ότι όταν ανακοινωθεί θα γίνω μέλος ενός franchise υπερήρωων και οι περισσότεροι θα έλεγαν, "Τι στο διάολο;". Και θα πρέπει να φορέσω ένα κοστούμι υπερήρωα».



Τώρα, ο Ραντ ηγείται της τρίτης ταινίας «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» αφού εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες «Avengers».