Ποιος καφές είναι πιο υγιεινός και ποιος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Ο καφές αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους και θεωρείται γενικά ευεργετικός για την υγεία, χάρη στα αντιοξειδωτικά που περιέχει και τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από τη φθορά. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι τύποι καφέ το ίδιο ωφέλιμοι.

Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο στιγμιαίος καφές περιέχει υψηλότερες ποσότητες ακρυλαμιδίου, μιας ουσίας που έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο. Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται όταν τρόφιμα και ροφήματα υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την επεξεργασία.

Σύμφωνα με πολωνική μελέτη του 2013, η συγκέντρωση ακρυλαμιδίου στον στιγμιαίο καφέ είναι περίπου διπλάσια σε σύγκριση με τον φρεσκοαλεσμένο. Παράλληλα, εργαστηριακές έρευνες έχουν συνδέσει την ουσία με καρκινογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα, κυρίως στο αναπαραγωγικό σύστημα και στους πνεύμονες. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τον άνθρωπο θεωρείται χαμηλός, καθώς θα απαιτούνταν πολύ μεγάλη ημερήσια κατανάλωση για να υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση.

Την ίδια στιγμή, ο στιγμιαίος καφές δεν στερείται θετικών ιδιοτήτων. Ο καθηγητής Pál Maurovich-Horvat από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης τονίζει ότι περιέχει μελανοϊδίνες, ενώσεις που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου και παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών.

Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί συγκλίνουν ότι οι πιο υγιεινές επιλογές είναι ο καφές φίλτρου και ο εσπρέσο.

Μεγάλης κλίμακας νορβηγική μελέτη, η οποία παρακολούθησε 500.000 άτομα για διάστημα 20 ετών, διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν τέσσερα φλιτζάνια καφέ φίλτρου ημερησίως εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Ο εσπρέσο, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου. Ιταλική μελέτη του 2023 έδειξε ότι το εκχύλισμα εσπρέσο αναστέλλει τη συσσώρευση της πρωτεΐνης tau, η οποία συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Παράλληλα, η καφεΐνη φαίνεται να μειώνει τη φλεγμονή και τον κυτταρικό θάνατο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Συνολικά, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, με τον καφέ φίλτρου και τον εσπρέσο να ξεχωρίζουν ως οι πιο ισορροπημένες και υγιεινές επιλογές, ενώ ο στιγμιαίος καφές απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

