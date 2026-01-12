Ποιος είναι ο νέος διοικητής των Ελλήνων κομάντος

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο οι κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών, με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων –ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ– να παραμένει στα «χαρακώματα». Παράλληλα, από τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ προέκυψε η νέα ηγεσία, και εμείς αποφασίσαμε να σταθούμε στον νέο διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη.

Όπως μου είπαν, ο νέος διοικητής των Ελλήνων κομάντος διαθέτει- και με το παραπάνω - όλα τα εχέγγυα για τη θέση. Έχει εκπαιδευτεί στο σχολείο των αμερικανικών Special Forces στο Φορτ Μπραγκ των ΗΠΑ, ενώ έχει διατελέσει διοικητής της επίλεκτης Ζ΄ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως αξιωματικό με έντονο επιχειρησιακό προφίλ, αυστηρό αλλά δίκαιο. Από αυτούς που λένε«σε κοιτάει και κόβεσαι» ο νέος διοικητής της ΔΕΠ.

Ο αντιστράτηγος Γάκης κατάγεται από την Ανθούσα Ασπροποτάμου στα Μετέωρα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει σε κομβικές θέσεις ευθύνης. Μεταξύ άλλων, υπήρξε διοικητής της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ειδικές Δυνάμεις και τη διοίκηση κρίσιμων σχηματισμών στην παραμεθόριο.

Πλέον, αφήνει τον Έβρο και τη διοίκηση της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού και μετακομίζει στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο απαιτητικά πόστα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ευχές για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

