Ποιος είναι ο μαφιόζος «Ρέιζ» που συνελήφθη στην Ελλάδα - Θωρακισμένο αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση του γνωστού με το προσωνύμιο στην Τουρκία «Ρέιζ», κατάφεραν να εντοπίσουν και να χτυπήσουν οι ελληνικές αρχές.

Πρόκειται για γνωστό μαφιόζο στη γειτονική χώρα τον οποίο καταζητούσαν στην Τουρκία για επτά σοβαρά ποινικά αδικήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία από πρόθεση, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Η πληροφορία που «έφτασε» στην ΕΥΠ

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε εδώ και καιρό την πληροφορία ότι ο γνωστός Τούρκος μαφιόζος μαζί με τη γυναίκα του είχε έρθει στη χώρα μας και είχαν βρει καταφύγιο, ενώ γύρω του είχε δημιουργήσει μια εγκληματική οργάνωση όπου τα μέλη της αριθμούν τα 40 άτομα.

Μάλιστα στο μικροσκόπιο των αρχών, είχαν μπει δύο ύποπτα ταξίδια του Τούρκου μαφιόζου στην Ισπανία, όπου μετά από ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπεύθυνες αρχές ασφαλείας της Ισπανίας, προέκυψε ότι εκεί είχε επαφές με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν απασχολήσει για όπλα και ναρκωτικά.

Στο μικροσκόπιο θωρακισμένο αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος συνέλαβαν στην Αττική έξι άτομα, ενώ έχουν μεταφέρει στα εγκληματολογικά εργαστήρια ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο της τούρκικης μαφίας το οποίο είναι κλειδωμένο και περιμένουν να το ανοίξουν και να ακολουθήσει λεπτομερής έλεγχος.

