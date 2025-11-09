Ποιος είναι ο 21χρονος Έλληνας ήρωας της Ουγγαρίας: Τιμήθηκε με το "Χρυσό Μετάλλιο Τιμής"

Η Ουγγαρία βράβευσε για πρώτη φορά στην ιστορία της έναν πολίτη ξένης χώρας με την ανώτερη διάκριση αριστείας, το "Χρυσό Μετάλλιο Τιμής". Η ύψιστη αυτή διάκριση ανήκει στον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη για τη θαρραλέα του πράξη, το καλοκαίρι που πέρασε.

Ειδικότερα, ο νεαρός Θεσσαλονικιός kite surfer στα μέσα Ιουλίου του 2025, έσωσε έναν πατέρα και τη νεαρή κόρη του, με καταγωγή από την Ουγγαρία, που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα, ενώ βρισκόταν ανοικτά της παραλίας της Επανομής.

Διαβάστε επίσης

Μάλιστα, είχε δημοσιευτεί συγκλονιστικό βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πατέρα και της κόρης από τον Αναστάσιο Γκαρίπη και την Ισπανίδα πρωταθλήτρια του wing surfing, Ισέτ Σεγκούρα που έσπευσαν να τους διασώσουν προτού να είναι αργά.

Ο πατέρας του Αναστάσιου, Στέλιος Γκαρίπης έκανε ανάρτηση για την τελετή βράβευσης του γιού του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, λέγοντας πως η τρίωρη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.

Έπειτα πρόσθεσε ότι ο γιος του βραβεύθηκε "για τον ηρωισμό που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος".

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα που τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο για τη συμμετοχή της στη διάσωση και η οικογένεια των διασωθέντων.

Οι δηλώσεις του Έλληνα ήρωα

"Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει".

Πηγή: thetoc.gr