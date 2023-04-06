Ποιοι είναι οι πέντε Αστυνομικοί που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των νέων υποψήφιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ τα ψηφοδέλτια της είναι ανανεωμένα κατά 50%. «Οι νέοι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσουν μια θέση στη βουλή στις εκλογές τις 21ης Μαΐου είναι πολίτες, καταξιωμένοι στις τοπικές κοινωνίες και στο επάγγελμά τους. Και όλοι τους πιστοί στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2027» αναφέρει η ΝΔ.
Επισημαίνει ότι το 50% του συνόλου των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νέα πρόσωπα, χωρίς συμμετοχή, μέχρι σήμερα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, διεκδικώντας για πρώτη φορά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.
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Επίσης η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό 42% και των ανδρών στο 58%. Ενώ, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων υποψηφίων είναι τα 44 έτη.
Μεταξύ των νέων υποψήφιων είναι και πέντε στελέχη που προέρχονται από τους κόλπυς της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:
Α΄ Θεσσαλονίκης: Ιωάννης Ταχματζίδης, ιατρός Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ (ε.α.)
Ανατολικής Αττικής: Σπήλιος Κρικέτος, Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ (ε.α.)
Αχαΐας: Ευσταθία Γιαννιά Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ (ε.α.)
Δράμας: Δημήτριος Κυριαζίδης Αστυνομικός Διευθυντής (ε.α.)
Τρικάλων: Ηλίας Βλαχογιάννης Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ (ε.α.) – Πολιτικός Επιστήμων
Δείτε ολόκληρη τη λίστα με τα ονόματα των νέων υποψήφιων βουλευτών:
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΡΕΛΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΑΓΡΕΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΑΜΙΑΝΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΛΑΟΥΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ
|ΘΕΚΛΑ
|ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΑΚΙΜΠ
|ΜΑΡΙΑΜ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ
|ΦΑΙΔΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΤΣΑΠΑΛΟΣ
|ΟΜΗΡΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΦΥΡΙΓΟΥ - ΚΟΝΣΟΛΟ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΒΕΝΙΕΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΛΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ
|ΣΟΥΛΤΑΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΚΟΚΚΟΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΜΑΝΙΑΤΗ
|ΣΜΑΡΩ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΝΕΣΤΟΡΑ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΛΚΜΗΝΗ
|ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΔΕΒΕΤΖΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.)
|Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΤΥΡΗ
|ΦΕΒΡΩΝΙΑ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΒΛΑΧΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΑΛΑΓΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
|ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
|ΑΙΜΙΛΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΖΑΧΑΡΑΚΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΟΛΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΡΙΚΕΤΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΤΣΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ./Γ.Λ.Κ.
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΑΜΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
|ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΣΙΝΤΖΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΜΠΟΥΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΤΑΝΤΑΡΟΥ - ΚΡΙΓΓΟΥ
|ΘΕΟΔΟΣΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΓΟΛΕΓΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΑΛΙΑΝΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΑΡΤΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΑΡΤΑΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΑΡΤΑΣ
|ΣΚΟΥΤΕΡΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΙΑΝΝΙΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
|ΕΥΡΩΠΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΡΑΧΗΛΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΣΙΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΣΩΚΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΛΟΓΟΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ - ΠΛΑΡΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΒΙΔΑΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΖΙΟΥΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΚΑ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΛΑΒΑΣΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΑΠΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΣΑΝΔΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΛΙΒΑΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΜΟΝΕΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΤΡΑΚΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΥ ΑΕ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΟΥΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΣΙΜΟΥ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓΑΤΣΑ
|ΑΡΙΑΔΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΡΣΟΥ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΡΥΝΑ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΝΕΤΖΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ)
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΡΥΔΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΗΚΑ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΟΥΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΓΙΑΤΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΚΟΓΙΟΥ
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΤΑΣΣΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΠΑΡΑ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΟΗΛΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΟΥΛΗΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΟΥΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΣΜΗΝΗ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΦΤΑΚΛΑΚΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΚΟΣΜΙΔΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΚΑΡΒΕΛΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΛΑΓΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΕΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΡΟΕΔΡ. ΣΥΛΛ.ΓΟΝ. & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ "Η ΠΙΣΤΗ"
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΤΡΙΓΩΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
|ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΘΩΜΑΪΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΛΙΒΕΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΠΕΤΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΒΑΡΟΥΞΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΕΚΔΟΤΗΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΑΛΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
|ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΚΗ
|ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ)
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΚΤΙΣΤΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΗΛΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ)
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ
|ΘΕΟΝΥΜΦΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΠΑΣΠΑΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ)
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΝΤΟΥΜΑ
|ΕΡΙΚΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΕΞΑΡΧΟΥ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΡΤΖΗ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΒΡΑΝΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΔΕΛΗΚΑΡΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΒΡΕΚΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΣΠΑΝΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΚΑΝΔΥΛΗ
|ΑΓΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΑΥΛΩΝΙΤΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΚΑΡΥΔΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΛΥΠΤΡΙΑ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΚΡΟΚΙΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΣΠΥΡΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
|ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
|ΝΑΠΟΛΕΩΝ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
|ΣΑΡΔΕΛΗ
|ΣΜΑΡΑΓΔΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΚΙΛΤΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΠΑΚΑ
|ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΣΑΚΑΛΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΠΡΩΪΟΥ - ΒΑΡΖΗ
|ΕΥΛΑΜΠΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΣΟΥΚΟΥΛΗ
|ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΚΑΦΟΥΡΟΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΠΡΙΝΙΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΧΑΛΚΙΑ
|ΑΝΘΗ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΣΙΑΧΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΦΡΑΓΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
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|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α.
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΤΟΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΕΙ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
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|ΛΑΡΙΣΑΣ
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|ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
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|ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
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|ΙΑΣΩΝ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ
|ΑΡΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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|ΙΑΤΡΟΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ) - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΧΟΥΒΑΡΔΑ
|ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ
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|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΙΚΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΑΪΤΑΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΟΣΕΙΔΩΝ
|ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΖΑΓΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΝΕΛΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΕΙ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΠΡΑΛΟΥ
|ΠΑΤΑΠΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΟΡΙΛΛΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ
|ΜΑΡΙΑ - ΕΛΛΗ
|ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΗΘΟΠΟΙΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΡΙΑΝΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ
|ΧΙΟΥΜΕΪΡΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΓΙΟΥΣΟΥΦ
|ΝΤΕΛΗ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΓΙΑΝΝΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΟΖΙΔΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ)
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΜΠΕΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
|ΠΑΡΘΕΝΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΜΠΕΪΝΤΑΡΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
|ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ
|ΜΟΥΣΤΑΦΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΚΩΦΙΔΗΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΠΕΧΛΙΒΑΝ
|ΣΕΒΗΛ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΧΑΤΖΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΣΑΜΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΑΜΟΥ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ)
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΒΕΡΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΔΡΟΥΜΠΛΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΠΑΛΑΖΗ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΞΑΝΘΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΣΙΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΒΕΛΤΣΗ
|ΠΑΥΛΙΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΗΛΙΑΔΟΥ - ΤΑΧΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|ΜΑΝΔΡΕΚΑ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|ΧΑΣΟΥΡΑΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|τ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΜΥΛΩΝΑ
|ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΑΡΓΑ - ΛΑΘΟΥΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΤΑΣΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
|ΣΕΒΑΣΤΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΧΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΧΙΟΥ
|ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
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|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ