Ποιοι είναι οι διαρρήκτες «M.O.C.G.» που «άνοιξαν» το σπίτι της Τουλουπάκη – Το μυστήριο με τον 29χρονο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των διαρρηκτών που «άνοιξαν» το καλοκαίρι του 2020 το σπίτι της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Και αυτό διότι δεν πρόκειται για μία «απλή» σπείρα διαρρηκτών αλλά για ένα κύκλωμα που τα χαρακτηριστικά του το εντάσσουν στην κατηγορία των «Mobile Organized Crime Group». Δηλαδή των οργανώσεων που δεν περιορίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή και χώρα αλλά μετακινούνται για να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι «M.O.C.G.» αποτελούνται από επαγγελματίες εγκληματίες που είναι καλά οργανωμένοι με αποτέλεσμα να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των πράξεων τους. Οι ομάδες αυτές μπαίνουν στο μικροσκόπιο υπηρεσιών όπως η Europol, καθώς θεωρούνται αυξημένης επικινδυνότητας.

Η διάρρηξη στο σπίτι της Ελένης Τουλουπάκη

Χαρακτηριστικό είναι ότι η διάρρηξη στο σπίτι της Ελένης Τουλουπάκη εξιχνιάστηκε πέντε χρόνια μετά. Εντυπωσιακό είναι ότι οι συγκεκριμένοι διαρρήκτες διαθέτουν τέτοια «τεχνική αρτιότητα» που παραβιάζουν κλειδαριές χωρίς να αφήνουν πίσω τους ίχνη παραβίασης (όπως έγινε και στην περίπτωση της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς).

Ο 29χρονος Γεωργιανός που ταυτοποιήθηκε έχει δύο ονόματα, δύο επίθετα και δύο πατρώνυμα, είχε απασχολήσει για διαρρήξεις στην Αυστρία και είχε πάνω του έγγραφα των Αρχών της Σλοβακίας.

Εντοπίστηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2025 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ερχόμενος από τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Ο ίδιος αποφάσισε να γυρίσει στη χώρα μας, διότι εκτιμάται ότι δεν ήξερε ότι είχε ταυτοποιηθεί και είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Το ερώτημα είναι γιατί ταξίδεψε ξανά στην Αθήνα και ποιες ήταν οι προθέσεις του. Πάνω του είχε 600 ευρώ, ένα λάπτοπ, μία ταυτότητα Σλοβακίας με τη φωτογραφία του και ένα iphone.

Στο σπίτι της Ελένης Τουλουπάκη μπήκε το καλοκαίρι του 2020. Η Εισαγγελέας απουσίαζε στην Κρήτη για διακοπές και έτσι η διάρρηξη έγινε αντιληπτή με καθυστέρηση. Από την έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί ο ακριβός χρόνος. Οι διαρρήκτες έδρασαν από τις 8.30 το πρωί της 8ης Αυγούστου 2020 έως τις 9.15 της 23ης Αυγούστου 2020. Εισέβαλαν στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου και άρχισαν να ψάχνουν τα δωμάτια. Μεταξύ άλλων αφαίρεσαν ψηφιακά μέσα με αρχεία της κυρίας Τουλουπάκη.

Τι εκτιμούν οι αστυνομικοί

Στην ίδια πολυκατοικία-και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. την ίδια ημέρα- στόχος του Γεωργιανού έγινε και διαμέρισμα του 3ου ορόφου, του οποίου η ένοικος επίσης απουσίαζε για διακοπές. Η τρίτη περίπτωση διάρρηξης που εξιχνιάστηκε είχε γίνει ακριβώς την ίδια περίοδο σε διαμέρισμα 5ου ορόφου σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολωνακίου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες ήρθαν το 2020 στη χώρα μας για να εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο που ο περισσότερος κόσμος λείπει σε διακοπές (μετά τις 10 Αυγούστου), είχαν παρακολουθήσει τους στόχους τους, γνώριζαν ότι οι ιδιοκτήτες απουσιάζουν, «άνοιξαν» τα διαμερίσματα και στη συνέχεια έγιναν «καπνός» (ενδεχομένως φεύγοντας από την Ελλάδα).

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση περιγράφουν τον τρόπο δράσης τους ως εξής:

«Είχαν διακριτούς ρόλους και προχωρούσαν σε κλοπές χωρίς ίχνη παραβίασης από διαμερίσματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας όπως η περιοχή της Ακρόπολης και του Κολωνακίου. Τα μέλη της ομάδας, επέλεγαν τις οικίες με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαρρήξεις να τους επιφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος από πλευράς αξίας κλοπιμαίων. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών πριν προχωρήσουν στην τέλεση των κλοπών, ώστε να είναι σε θέση να καταστρώσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο για την επίτευξη του στόχου τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις περιπτώσεις κλοπών οι ένοικοι απουσίαζαν.

Χαρακτηριστικό των μελών της ομάδας ήταν η αποφασιστικότητα και ο επαγγελματισμός τους, αφού δεν δίσταζαν να διαπράττουν δύο διαρρήξεις εντός της ίδιας πολυκατοικίας αψηφώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους μια τέτοιας συμπεριφοράς. Επιπλέον, ήταν τέτοια η τεχνική τους αρτιότητα ως προς τον τρόπο παραβίασης των κλειδαριών, αφού σε καμία από τις περιπτώσεις των διαρρήξεων που διέπραξαν δεν άφησαν κανένα εμφανές ίχνος παραβίασης. Όπως διαπιστώθηκε η δράση της ομάδας εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

