Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ - Πώς θα το πάρετε

Εποχικό επίδομα: Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι του Ειδικού Εποχικού Βοήθηματος της ΔΥΠΑ θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είχε ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα και το χρόνο απασχόλησης. Το 2024, 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το βοήθημα.
Διαβάστε επίσης
Προϋποθέσεις και περιορισμοί:
-
Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας μεταξύ 10/09/2025 – 30/11/2025.
-
Κανείς δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διαδρομή:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.
Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε επαγγέλματα όπως:
-
Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες.
-
Μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, ταξιθέτες, υποδηματεργάτες, σμυριδεργάτες.
-
Ασφαλισμένοι που παραχωρούνται από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η λήξη υποβολής ορίζεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις 14:00. Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ανά επάγγελμα
|ΚΛΑΔΟΣ
|Ημερομίσθια 2024Από – Έως
|ΠΟΣΟ (€)
|Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί
|95-210αποκλειστικά στον κλάδο
|1017,87€
|Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες
|50-210
|962,85€
|Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες
|50-210
|962,85€
|Καπνεργάτες
|50-210
|962,85€
|Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
|50-210
|687,75€
|Υποδηματεργάτες
|50-210
|687,75€
|Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
|50-230
|962,85€
|Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
|70-210
|687,75€
|Ηθοποιοί
|50-210
|687,75€
|Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης
|50-210
|687,75€
|Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
|50-210
|687,75€
|Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου
|50-210
|687,75€
|Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου
|50-210
|687,75€
|Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου
|75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12
|687,75€
|Σμυριδεργάτες
|50-240
|1375,50€
|Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου
|50-210
|687,75€
|Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
|50-210
|687,75€
|Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
|50-210
|687,75€
Πηγή: eleftherostypos.gr