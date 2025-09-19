Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ - Πώς θα το πάρετε

Εποχικό επίδομα: Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι του Ειδικού Εποχικού Βοήθηματος της ΔΥΠΑ θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είχε ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ, ανάλογα με το επάγγελμα και το χρόνο απασχόλησης. Το 2024, 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το βοήθημα.

Προϋποθέσεις και περιορισμοί:

Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας μεταξύ 10/09/2025 – 30/11/2025 .

Κανείς δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διαδρομή:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε επαγγέλματα όπως:

Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες.

Μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, ταξιθέτες, υποδηματεργάτες, σμυριδεργάτες.

Ασφαλισμένοι που παραχωρούνται από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η λήξη υποβολής ορίζεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις 14:00. Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ Ημερομίσθια 2024Από – Έως ΠΟΣΟ (€) Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210αποκλειστικά στον κλάδο 1017,87€ Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210 962,85€ Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 50-210 962,85€ Καπνεργάτες 50-210 962,85€ Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210 687,75€ Υποδηματεργάτες 50-210 687,75€ Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230 962,85€ Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210 687,75€ Ηθοποιοί 50-210 687,75€ Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210 687,75€ Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210 687,75€ Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 687,75€ Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 687,75€ Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12 687,75€ Σμυριδεργάτες 50-240 1375,50€ Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210 687,75€ Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 687,75€ Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 687,75€

Πηγή: eleftherostypos.gr