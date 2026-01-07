Ποιο είδος εγκλήματος έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια;

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η μεγαλύτερη αύξηση στην εγκληματικότητα δεν αφορά τη φυσική βία, αλλά το ψηφιακό έγκλημα.

Τα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: το έγκλημα μετατοπίζεται από τον δρόμο στην οθόνη.

Ανθρωποκτονίες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2023 καταγράφηκε αύξηση +1,5% σε σχέση με το 2022, ωστόσο σε βάθος δεκαετίας οι ανθρωποκτονίες είναι μειωμένες κατά 15,2% σε σύγκριση με το 2013, δείχνοντας μακροπρόθεσμη πτωτική τάση (Eurostat).

Σεξουαλικά αδικήματα

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας στην ΕΕ αυξήθηκαν το 2023 κατά +5,5%, ενώ οι καταγεγραμμένοι βιασμοί αυξήθηκαν κατά περίπου +7%. Η ίδια η Eurostat επισημαίνει ότι η άνοδος συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυξημένη καταγγελία, ευαισθητοποίηση και αλλαγές στη νομοθεσία, όχι αποκλειστικά με αύξηση της τέλεσης.

Ψηφιακή εγκληματικότητα – η μεγαλύτερη άνοδος

Σύμφωνα με την Europol, οι online απάτες και το cyber fraud αποτελούν πλέον το ταχύτερα αυξανόμενο είδος εγκλήματος στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη αύξηση άνω του +30% την τελευταία πενταετία.

Οι απάτες επενδύσεων, οι τηλεφωνικές απάτες και τα phishing emails κυριαρχούν.

Ransomware & κυβερνοεπιθέσεις

Η ENISA καταγράφει ότι οι επιθέσεις ransomware παραμένουν στις κορυφαίες απειλές, με συνεχή αύξηση περιστατικών που στοχεύουν δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία και επιχειρήσεις. Το οικονομικό όφελος είναι υψηλό και ο κίνδυνος για τους δράστες συγκριτικά χαμηλός.

ΗΠΑ

Το 2024, τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά -4,5%, ενώ οι ανθρωποκτονίες κατά -14,9%, την ώρα που οι οικονομικές και διαδικτυακές απάτες συνέχισαν να αυξάνονται (FBI).

Τα ερευνητικά δεδομένα από την UNODC έως την Europol δείχνουν ότι το έγκλημα δεν γίνεται απαραίτητα πιο βίαιο, αλλά πιο αόρατο, ψηφιακό και οργανωμένο. Το είδος εγκλήματος που έχει αυξηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι ξεκάθαρα η διαδικτυακή απάτη και το cybercrime, καθιστώντας την οθόνη το νέο «πεδίο δράσης» της σύγχρονης εγκληματικότητας.