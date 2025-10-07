Ποινική δίωξη στους νεαρούς που προσποιήθηκαν αστυνομικούς

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται ότι προσποιούμενοι τούς αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, επιχείρησαν να ελέγξουν πολίτη που αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικός αστυνομικός.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για αντιποίηση αρχής, από κοινού, και παράβαση του νόμου περί όπλων (κατά περίπτωση), καθώς στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, εντοπίστηκαν ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, με το δικαστήριο να αίρει την κράτησή τους. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 21 ετών, κι έναν 19χρονο. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στον Εύοσμο.