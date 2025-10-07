PoliceNET of Greece logo
Ποινική δίωξη στους νεαρούς που προσποιήθηκαν αστυνομικούς

21:44 | 07/10/2025

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται ότι προσποιούμενοι τούς αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, επιχείρησαν να ελέγξουν πολίτη που αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικός αστυνομικός.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για αντιποίηση αρχής, από κοινού, και παράβαση του νόμου περί όπλων (κατά περίπτωση), καθώς στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, εντοπίστηκαν ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, με το δικαστήριο να αίρει την κράτησή τους. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 21 ετών, κι έναν 19χρονο. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στον Εύοσμο.

