Ποινική δίωξη για κακούργημα στον διανομέα που επιτέθηκε σε οδηγό με κατσαβίδι - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό, το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Ο διανομέας φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι στον οδηγό τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.