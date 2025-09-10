Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος άντρα από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση αυτή, πρωινές ώρες της 05-09-2025, ο προαναφερόμενος ημεδαπός εγκατέλειψε -3- σκύλους σε αύλειο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.