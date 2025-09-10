PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος άντρα από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου

αστυνομικο τμημα
15:19 | 10/09/2025

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση αυτή, πρωινές ώρες της 05-09-2025, ο προαναφερόμενος ημεδαπός εγκατέλειψε -3- σκύλους σε αύλειο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος του επιβλήθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΖΩΑ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis