Ποινή φυλάκισης και αφαίρεση άδειας στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη στο Κολωνάκι

Ποινή φυλάκισης συνολικά 20 μηνών, μετατρέψιμη σε χρηματικής προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου. Το δικαστήριο διέταξε την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας της κατηγορουμένης για 3 μήνες.

Η οδηγός κρίθηκε ενοχή και για τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει, δηλαδή για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Απολογούμενη ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό, νηστική.

«Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό» της απάντησε η πρόεδρος.

Όπως είπε η οδηγός, δεν αισθάνθηκε να έχει πρόβλημα όταν μπήκε στο αυτοκίνητο ενώ τόνισε πως κινείται ήδη για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των ΙΧ στα οποία προκάλεσε ζημιές.