Ποια σημαντική θέση καταργείται στην αστυνομία του Ουισκόνσιν στα πλαίσια περικοπών

Η πόλη Viroqua στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ εξετάζει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, την κατάργηση της θέσης του δεύτερου "dispatcher" (τηλεφωνητή/διοικητικού βοηθού) στη βάρδια 3 μ.μ. – 11 μ.μ. στο αστυνομικό τμήμα.

Ο δήμος αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις και προσπαθεί να κρατήσει τις αυξήσεις των μισθών χαμηλές.

Διαβάστε επίσης

Αρχικά η αστυνομία ζήτησε πολύ μεγαλύτερη αύξηση κονδυλίων, αλλά τελικά επιτράπηκε μόνο ένα μικρό ποσό. Ως τρόπος «εξοικονόμησης», προτάθηκε να κοπεί αυτή η θέση.

Ωστόσο, ο άνθρωπος στη συγκεκριμένη θέση εκτελεί πολλές σημαντικές δουλειές: βοηθά τους πολίτες που έρχονται στο τμήμα, διαχειρίζεται χαρτιά και αιτήματα, απαντά σε τηλεφωνήματα, χειρίζεται αιτήσεις μετά τις 4 μ.μ., δέχεται παράπονα και οργανώνει αρχεία.

Αν η θέση καταργηθεί, όλες αυτές οι αρμοδιότητες θα περάσουν στους αστυνομικούς, οι οποίοι θα αναγκαστούν να κάθονται περισσότερο στο γραφείο αντί να βρίσκονται στον δρόμο.

Οι κλήσεις που διαχειρίζεται η δεύτερη βάρδια είναι πολλές (πάνω από 1.400 φέτος), οπότε υπάρχει φόβος καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι κλήσεις θα μεταφέρονται στην αντίστοιχη υπηρεσία της κομητείας, αλλά η τοπική αστυνομία ανησυχεί ότι θα χαθεί η άμεση επαφή και θα μειωθεί η ταχύτητα αντίδρασης.

Μέλη του δημοτικού συμβουλίου ζητούν να ξανασυζητηθεί το θέμα πριν ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς πιστεύουν ότι αυτή η περικοπή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καθημερινή λειτουργία της αστυνομίας και την ασφάλεια των πολιτών.