Ποια πόλη θα επισκεφθεί αύριο ο Μ. Χρυσοχοϊδης

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια φέρνει και πάλι στην Κρήτη τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα είχε επισκεφθεί και πάλι το νησί, παραθέτοντας συνέντευξη τύπου, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των υπηρεσιών Ασφαλείας των τεσσάρων νομών αλλά και του Οργανωμένου, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Κρήτης.

Ο υπουργός αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες εξαγγελίες όπως η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου στην Κρήτη, στην οποία θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά, με ενίσχυση των δυνάμεων. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που ήδη συζητιούνται στους κόλπους των αστυνομικών του νησιού που περιμένουν να ακούσουν πρώτα και έπειτα να αξιολογήσουν όσα θα εξαγγελθούν και τι αντίκρισμα θα έχει όλο αυτό στην ίδια την Αστυνομία στο νησί και έπειτα στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε επίσημα: «Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ' όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας».

