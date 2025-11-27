Ποια πόλη επισκέπτεται αύριο ο Μ. Χρυσοχοϊδης

Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 28/11/2025 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός θα έχει συνάντηση εργασίας με Δημάρχους της Μεσσηνίας και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει απολογισμός της δραστηριότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και παράλληλα θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας με τους Δημάρχους Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας.

Η συνάντηση θα γίνει στις 11:30, στο Ξενοδοχείο “Elite City Resort”| Συνεδριακή Αίθουσα “Νεφέλη” στην Καλαμάτα.

Πηγή: best-tv.gr