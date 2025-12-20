Ποια πιστόλια υιοθετεί το Αστυνομικό Τμήμα του Χέντερσον της Νεβάδα (HPD)

Η Springfield Armory με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι, ως αποτέλεσμα εντατικών και αυστηρών δοκιμών, το Αστυνομικό Τμήμα του Χέντερσον της Νεβάδα (HPD), υιοθέτησε τα πιστόλια πλήρους μεγέθους Echelon 4.5F και τα συμπαγή πιστόλια 4.0C 9 χιλιοστών για χρήση από τους αξιωματικούς του.

Αναγνωρίζοντας ότι τα πιστόλια που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως από το τμήμα δεν παρείχαν ιδανική εφαρμογή για τη μεγάλη ποικιλία μεγεθών χεριών των αξιωματικών του, το HPD καθιέρωσε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των πλατφορμών όπλων του που αποκάλυψε πολλές ελλείψεις. Αποφασίστηκε να εντοπιστεί μια νέα πλατφόρμα που να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις σχεδιασμού: επικρουστικό πιστόλι, αρθρωτός σχεδιασμός, (προσαρμόσιμος σε διαφορετικά μεγέθη χεριών), πλήρως αμφιδέξια χειριστήρια, αυξημένη χωρητικότητα γεμιστήρα, εργοστασιακά εγκατεστημένα νυχτερινά σκοπευτικά και ένα κλείστρο έτοιμο για οπτικά.

Κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, το Springfield Armory Echelon 9mm (μαζί με πολλά ανταγωνιστικά σχέδια) δοκιμάστηκε αυστηρά κάτω από ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και με μια ευρεία επιλογή γομώσεων. Εκτός από αυτές τις εσωτερικές αξιολογήσεις, φιλοξενήθηκαν πολλαπλές δοκιμές σκοποβολής για να επιτραπεί σε όλους τους αξιωματικούς του HPD να δοκιμάσουν τα πιστόλια και να συμπληρώσουν μια αντικειμενική φόρμα αξιολόγησης 14 κατηγοριών. Το αποτέλεσμα; Όλα τα πιστόλια που δοκιμάστηκαν λειτούργησαν άψογα και οι αξιωματικοί του HPD επέλεξαν με συντριπτική πλειοψηφία το Springfield Armory Echelon ως την προτιμώμενη πλατφόρμα τους.

Σύμφωνα με τον Υπολοχαγό Craig Mancuso του Τμήματος Ενδοϋπηρεσιακής Εκπαίδευσης του HPD, «Το Echelon πέτυχε κάθε έναν από τους σχεδιαστικούς μας στόχους. Παρείχε ένα αρθρωτό σχεδιασμό, αμφιδέξιο και έτοιμο για οπτικά συστήματα με εκτεταμένους γεμιστήρες 20 φυσιγγίων. Προμηθευτήκαμε επίσης μια επιλογή από μεγάλες και μικρές μονάδες λαβής για να διασφαλίσουμε ότι κάθε αξιωματικός πέτυχε την ιδανική εφαρμογή».

Όπως συνέβη κατά την αρχική φάση δοκιμών, το Echelon αποδείχθηκε εξαιρετική επιλογή και πολύ δημοφιλές στους αξιωματικούς κατά τη διαδικασία υιοθεσίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του HPD - τόσο στο Αστυνομικό όσο και στο Σωφρονιστικό Τμήμα - κάθε αξιωματικός πέρασε με επιτυχία την πιστοποίηση του όπλου με την πρώτη προσπάθεια.

Στην ανασκόπηση των δοκιμών πιστοποίησης, το HPD διαπίστωσε ότι η προσαρμόσιμη εργονομία και ο αρθρωτός σχεδιασμός του Echelon βελτίωσαν σημαντικά την απόδοση μεταξύ των λιγότερο ικανών σκοπευτών, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία αποτελέσματα με το πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Στην πραγματικότητα, το Echelon 4.5F πλήρους μεγέθους έτυχε τόσο καλής υποδοχής που το HPD προμηθεύτηκε επίσης το συμπαγές 4.0C για χρήση από την ομάδα SWAT, τη μονάδα K9 και επιλεγμένους ντετέκτιβ.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που παρέχουμε τα Echelon 4.5F και 4.0C για χρήση από τους αξιωματικούς του αστυνομικού τμήματος του Χέντερσον», δήλωσε ο Fred Mincks, Διευθυντής Πωλήσεων Επιβολής του Νόμου τηε Springfield Armory. «Ο προηγμένος σχεδιασμός και τα αρθρωτά χαρακτηριστικά του Echelon το καθιστούν απόλυτα κατάλληλο για τις απαιτήσεις τους — με τα αποτελέσματα να φαίνονται στις βαθμολογίες των δοκιμών τους. Το Echelon είναι ο τέλειος συνεργάτης για αυτούς τους αξιωματικούς στην αποστολή τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κοινότητάς τους».

Πηγή: guns-gr.blogspot.com