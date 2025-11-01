Ποια περιοχή της Αττικής έχει εισέλθει στο στόχαστρο της Τροχαίας;

Με μια κλήση στο χέρι αποχωρούσαν από τους ελέγχους της Τροχαίας ένας στους δύο οδηγούς στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει εισέλθει για τα καλά στο στόχαστρο της Τροχαίας καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί οδηγοί κινούνται χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα από Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική τροχονομική δράση πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα κατά τις βραδινές ώρες την Τρίτη 21 Οκτωβρίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

