Ποια παράβαση τιμωρεί ο νέος ΚΟΚ με πρόστιμο 4.000 ευρώ

Η παραβίαση του STOP ανεβάζει κατακόρυφα τις πιθανότητες για τροχαίο ατύχημα, με τον νέο Κ.Ο.Κ. να τιμωρεί αυστηρότερα όσους οδηγούς αφενός προκαλούν τροχαίο ατύχημα και αφετέρου επαναλαμβάνουν την ίδια παράβαση σε διάστημα 5 ετών.

Η παραβίαση της πινακίδας STOP είναι μία από τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις τόσο για τον ίδιο τον οδηγό που την διαπράττει όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου που τυχαίνει να βρίσκονται στο διάβα του.

Ως γνωστόν, η πινακίδα STOP υποχρεώνει τους οδηγούς να διακόψουν εντελώς την πορεία τους σε μια διασταύρωση και να περάσουν μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

Ως τέτοιος λογίζεται ο δρόμος στον οποίο τα οχήματα που κινούνται σε αυτόν και έχουν προτεραιότητα, βρίσκονται τόσο μακριά ώστε να μην προλαβαίνουν να φτάσουν τον οδηγό που είναι σταματημένος στο STOP.

Η υψηλή επικινδυνότητα της παραβίασης της πινακίδας Ρ-2 (STOP) είναι και ο λόγος για τον οποίο στον νέο Κ.Ο.Κ. έχει αυστηροποιηθεί το κυρωτικό πλαίσιο, θεμελιώνοντας εκτός από την έννοια της υποτροπής (που διατρέχει γενικότερα τον νέο Κ.Ο.Κ.), και τη διάκριση της πρόκλησης ή μη ατυχήματος.﻿

Πιο συγκεκριμένα, όποιος δεν σεβαστεί την εν λόγω πινακίδα, τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, στην περίπτωση που δεν προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Για την ίδια περίπτωση, και εφόσον ο οδηγός διαπράξει το ίδιο αδίκημα για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ θα του αφαιρεθεί η άδεια για 180 ημέρες.

Αν η μη συμμόρφωση με την πινακίδα STOP έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος, ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Αν ο οδηγός αποδειχθεί ανεπίδεκτος μαθήσεως και επαναλάβει την ίδια παράβαση, προκαλώντας και πάλι τροχαίο, τότε πληρώνει 2.000 ευρώ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 4 έτη, ενώ στη δεύτερη υποτροπή, οι κυρώσεις ανέρχονται στα 4.000 ευρώ και στα 8 έτη αντίστοιχα.

Τέλος, αν ο οδηγός γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων, επιβάλλονται οι ποινές των περ. γγ) και δδ) της παρ. 1 του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

Αυτό σημαίνει ότι ο παραβάτης τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη άλλου ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, και με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

www.carandmotor.gr