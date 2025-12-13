Ποια οχήματα επέλεξε το ελληνικό αγοραστικό κοινό τον προηγούμενο μήνα

Μεγάλη αύξηση των πωλήσεων γνώρισαν για άλλον έναν μήνα τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Κατέλαβαν τον προηγούμενο Νοέμβριο το 57,3% του συνολικού μεριδίου, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση 3,2% γνώρισαν και τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας το 10,1% του συνολικού μεριδίου. Αρνητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού μόλις το 7,5% αυτών που αγόρασαν καινούρια αυτοκίνητα επέλεξαν αυτή την κατηγορία. Για άλλον ένα μήνα μείωση 11% γνώρισαν τα βενζινοκίνητα οχήματα καταλαμβάνοντας το 18,2%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα πετρελαιοκίνητα οχήματα (-0,3%) καταλαμβάνοντας μόλις το 3,3%, όταν πριν από λίγα χρόνια κατείχαν σημαντικό ποσοστό πωλήσεων. Τέλος πτωτική πορεία είχαν και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου.

Τέλος, η αγαπημένη κατηγορία των Ελλήνων για τον προηγούμενο μήνα ήταν η «B» με συνολικό μερίδιο αγοράς 54,9%. Από αυτά το 38,2% αφορούσε SUV. Ακολούθησε η «C» κατηγορία με μερίδιο αγοράς 30,5%, εκ των οποίων το 24,2% ήταν SUV, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε η κατηγορία «D» με συνολικό μερίδιο 9,7%.