Ποια είναι η υπολοχαγός που εξολόθρευσε περισσότερους από 100 τρομοκράτες της Χαμάς

Η υπολοχαγός Ben Yehuda ανήκει στο τάγμα Caracal, του οποίου τα στρατεύματα εξολόθρευσαν με επιτυχία περίπου 100 τρομοκράτες της Χαμάς, σώζοντας αμέτρητες ζωές.

Ο ηρωισμός φαίνεται να είναι μια οικογενειακή παράδοση, καθώς η μητέρα της κέρδισε στρατιωτικό έπαινο πριν από 50 χρόνια για την υπεράσπιση του Ισραήλ στον πόλεμο.

This is LTC Or Ben Yehuda, commander of the Caracal Battalion, whose troops successfully eliminated approximately 100 Hamas terrorists—ultimately saving countless lives.

Heroism appears to be a family tradition, as her mother earned a military commendation 50 years ago for… pic.twitter.com/13YqNDjDZU

— Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023