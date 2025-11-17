Ποια ειδική ομάδα της αστυνομίας του Όρεγκον επεκτείνεται

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Salem στην πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ, ψηφίστηκε με 6–3 υπέρ η αποδοχή μιας δωρεάς ύψους 180.000 δολαρίων από το τοπικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του Salem Police Department.

Η δωρεά συνδέεται με την επέκταση της ομάδας «Homeless Services Team» που ήδη ασχολείται με μη εξουσιοδοτημένες κατασκηνώσεις αστέγων στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της πόλης — ο στόχος είναι η λειτουργία της ομάδας επτά ημέρες την εβδομάδα αντί τεσσάρων.

Ωστόσο, αρκετά μέλη του συμβουλίου εξέφρασαν ανησυχίες για τη διαφάνεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι η δωρεά προέρχεται κατά κύριο λόγο από ανώνυμους χορηγούς.

Οι δωρητές μάλιστα έθεσαν ως όρο την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας μετά από έξι μήνες, και σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων έχουν υποσχεθεί να προσφέρουν επιπλέον 180.000 δολάρια.

Η ομάδα της αστυνομίας θα συνεργάζεται πλέον πιο στενά με τις υπηρεσίες καθαριότητας της πόλης και με ομάδα κρίσεων για θέματα ψυχικής υγείας, ως μέρος του ευρύτερου σχεδίου βελτίωσης της «ζωτικότητας» στο κέντρο της πόλης.