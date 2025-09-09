Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.201 /1/61ια

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

Θέμα: «Μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Συγκέντρωση διαμαρτυρίας»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με τη συγκινητική σας συμμετοχή στη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο, και εν συνεχεία, με τη μαχητική πορεία έως το Υφυπουργείο Μακεδονίας - Θράκης για την επίδοση του Ψηφίσματος των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, για άλλη μια φορά όχι μόνο επιδείξατε τη δέουσα υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα στείλατε πολλαπλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.

Σας αξίζουν, λοιπόν, πολλές ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας στη μεγάλη αυτή διαδήλωση που είχε ως στόχο τόσο την ανάδειξη των αιτημάτων μας όσο και την υιοθέτησή τους από τους κυβερνώντες.

Η μάχη της Θεσσαλονίκης, πλέον, έχει καθιερωθεί από το 2000 ως εφαλτήριο αγώνα του συνδικαλιστικού κινήματός μας και εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε το ρόλο μας παρά τις όποιες αντιξοότητες. Σε πείσμα πολλών όμως, το συνδικαλιστικό μας κίνημα έστειλε ηχηρό μήνυμα ενότητας, αποφασιστικότητας και αγωνιστικότητας, αναδεικνύοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας και την ανάγκη η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η μαζική συμμετοχή και η άψογη συμπεριφορά όλων σας, συνέβαλαν ώστε η κινητοποίησή μας να πραγματοποιηθεί με αξιοπρέπεια και κύρος, αποδεικνύοντας ότι οι αστυνομικοί, πέρα από το καθήκον που υπηρετούν καθημερινά, έχουν και φωνή, διεκδικούν και αγωνίζονται.

Ήταν η «προστιθέμενη αξία» που για άλλη μια φορά θα δώσει ώθηση στον αγώνα μας με γνώμονα τα συμφέροντα των αστυνομικών όλης της χώρας, αλλά και την καλή και αποτελεσματική υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως γνωρίζετε ήδη, ο κ. Πρωθυπουργός αναγνώρισε το χρέος της Πολιτείας έναντι όλων των ενστόλων, ενώ οι αρμόδιοι Υπουργοί προέβησαν χθες στη γνωστή εξειδίκευση των μισθολογικών και φορολογικών αλλαγών. Το εύρος των θετικών μέτρων τελεί ήδη υπό εξέταση και όπως σας έχουμε από χθες ενημερώσει, ανοίγει ένας νέος κύκλος διαβούλευσης.

Ας γνωρίζουν όλοι λοιπόν: Δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν κάνουμε πίσω!

Διεκδικούμε:

-Δίκαιες οικονομικές απολαβές που να ανταποκρίνονται στις θυσίες μας.

-Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

-Θωράκιση από τους κινδύνους που μας απειλούν.

-Κοινωνική αναγνώριση και στήριξη του λειτουργήματος, ώστε να εκλείψει η απαξίωση και το ελλιπές ενδιαφέρον των νέων για τις αστυνομικές σχολές.

Ο δρόμος είναι μπροστά μας και θα τον βαδίσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Με συλλογικότητα, πίστη και αντοχή, θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση, πιο δυνατά – για εμάς, για το μέλλον, για το Σώμα μας!