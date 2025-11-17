Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου τίμησε φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, τιμούμε τη μαχόμενη νεολαία του Νοέμβρη 1973. Η καρδιά όλων των Ελλήνων είναι εδώ στον χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι η ημέρα που αναλογιζόμαστε το δικό μας χρέος να διαφυλάξουμε τα αγαθά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», σημείωσε ο αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού μας σαν σύμβολο αγώνα για την ελευθερία, αγώνα ενάντια στον φασισμό και αμφισβήτησης της εξάρτησης της χώρας από τα ξένα συμφέροντα», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και υπογράμμισε ότι στον ΣΦΕΑ νιώθουν «υπερηφάνεια για τον αγώνα της νεολαίας σε αυτόν εδώ τον χώρο».

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου, θα κορυφωθούν με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσήλθαν στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών -υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση- συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

«Ήμουνα εδώ τότε», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας εκ των πρωτοστατών της τότε νεολαίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων και αδιαλείπτως εδώ και 52 χρόνια επανέρχεται για την επέτειο της εξέγερσης. Πλέον, τα χρόνια τον βαραίνουν και περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού και της συζύγου του, ωστόσο επιμένει: «Συνεχίζω να έρχομαι να τιμώ τους συναγωνιστές μου, γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι η ζωή μου».

«Είχα έρθει εδώ γιατί είχα την ελπίδα ότι αυτή η νεολαία θα κατορθώσει να διώξει το καθεστώς, όντως, το κατόρθωσε με θυσίες, με αίματα. Επιβιώσαμε και παλέψαμε», κατέληξε.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής, όμως, και από ανθρώπους που ήταν μακριά από το Πολυτεχνείο τότε. «Ήμουν φοιτητής στη Γερμανία και είχα έρθει να δω την οικογένειά μου. Τότε με είχαν συλλάβει», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Νίκος. «Με συνέλαβαν και με πήγαν εδώ πιο πάνω, στη Μπουμπουλίνας. Ήμουν τυχερός, με άφησαν στο τηλεφωνείο. Αλλά τα βασανιστήρια από την ταράτσα ακούγονταν», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος.

Παραδίπλα, η Αναστασία, 11 χρονών: «Ήρθα στο Πολυτεχνείο για να τιμήσω αυτούς που πεθάνανε για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι». Μαζί της, η γιαγιά της. Τότε έμενε στην Αθήνα και οι μνήμες των ημερών εκείνων παραμένουν ζωντανές: «Είχαν βγει οι αστυνομικοί και καθάριζαν με τις μάνικες τα αίματα», είπε συγκινημένη.

Ισχυρό «παρών» έχουν δώσει από το πρωί πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και των γύρω περιοχών και της περιφέρειας. «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε στα παιδιά με απλό τρόπο για το τι είναι η Δημοκρατία, τι η Δικτατορία. Κάναμε και τη γιορτή μας σήμερα και ήρθαμε εδώ, στο Πολυτεχνείο», ανέφερε νηπιαγωγός από το γειτονικό 82ο νηπιαγωγείο. «Προσπαθήσαμε και εμείς από τη μεριά μας να εντρυφήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντική είναι η Ελευθερία και η πράξη εκείνη των φοιτητών, που οδήγησε στην πτώση της Χούντας», είπε και πρόσθεσε ότι «το Πολυτεχνείο δεν έχει τελειώσει, ακόμα διεκδικούμε να έχουμε δασκάλους στα σχολεία, δικαιοσύνη...».

Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.

Αθηνά Καστρινάκη

ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ