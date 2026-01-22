Πλησιάζει η έναρξη των Κρίσεων των Αξιωματικών στην ΕΛ.ΑΣ. - Νέα σημαντική τροπολογία

Εντός της αυριανής ημέρας ή το αργότερο το Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσουν οι κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων αλλά και λόγω μίας τροπολογίας που ήταν εν αναμονή ψήφισης από τη Βουλή.

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι συζητήσεις για το ποιοι θα προαχθούν, ποιοι θα διατηρηθούν στο βαθμό τους και ποιοι θα «κοπούν» ήταν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

Διαβάστε επίσης

Οι αποφάσεις εδώ και αρκετές ημέρες έχουν «κλειδώσει» και πλέον όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι κρίσεις που θα έχουν και φέτος – όπως είχε συμβεί και πέρυσι – τη «σφραγίδα» του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο ισχυρός άντρας της ΕΛ.ΑΣ., αρχηγός κ. Δημήτρης Μάλλιος, έχει πάρει ήδη ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς προ δύο εβδομάδων το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της θητείας του για ακόμα ένα έτος. Μόνο που στις φετινές κρίσεις ο αρχηγός θα έχει μία νέα δυνατότητα, που δεν την είχε στο παρελθόν κανένας άλλος προκάτοχός του.

Με τροπολογία που έφτασε στη Βουλή προβλέπεται ότι εφεξής ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. θα μπορεί να τοποθετεί τους αντιστρατήγους στις θέσεις της επιλογής του ανεξαρτήτως της αρχαιότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετεί τους αξιωματικούς που κρίνει εκείνος στις θέσεις του υπαρχηγού Β’ και στις θέσεις των Γενικών Επιθεωρητών Νοτίου και Βορείου Ελλάδος. Μέχρι σήμερα ο εκάστοτε αρχηγός δεσμευόταν από την αρχαιότητα των αντιστρατήγων.

Για παράδειγμα δεν μπορούσε κάποιος να γίνει υπαρχηγός Β’ και να είναι νεότερος (υπηρεσιακά) από τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος.

Αλέξανδρος Καλαφάτης

Πηγή: ieidiseis.gr