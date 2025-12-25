Πινγκ Πονγκ-Οι θέσεις των Ελλήνων στο παγκόσμιο R.L. της μεγάλης κατηγορίας το '25

Συνολικά εννέα μέλη των εθνικών μας ομάδων βρίσκονται στους πίνακες των ανδρών και των γυναικών στους πίνακες αξιολόγησης της 52ης εβδομάδας του χρόνου εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ITTF). Με τις θέσεις τους στην τρέχουσα εβδομάδα θα ολοκληρώσουν και τη χρονιά, καθώς δεν γίνεται άλλη αξιολογημένη διοργάνωση μέχρι το τέλος του 2025.

Στο ranking list των ανδρών ο Παναγιώτης Γκιώνης εμφανίζεται στο νούμερο 175. Μέσα στο έτος, που φεύγει, την καλύτερη συγκομιδή την είχε από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών στην Ντόχα όταν με την είσοδο στους «64» πήρε 45 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος είναι ο δεύτερος Έλληνας στο νούμερο 754. Ακολουθούν ο Γιώργος Σταματούρος στο Νο 812 και ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος στο Νο 925. Φυσικά πολλοί ακόμα διεθνείς μας είναι αξιολογημένοι, ωστόσο στα 1.143 ονόματα, που ανακοινώνει η διεθνής ομοσπονδία, δεν βρίσκεται άλλος Έλληνας.

Στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών η Μαλαματένια Παπαδημητρίου βρίσκεται στο νούμερο 322. Μέσα στο 2025 μάζεψε τους περισσότερους πόντους (από 10) σε δύο τουρνουά Feeder, στην Τουρκία και την Πορτογαλία, όπου μπήκε στα κυρίως ταμπλό των «64».

Η Κατερίνα Τόλιου είναι στο νούμερο 559 - σημειωτέον χωρίς να έχει συμμετοχή φέτος σε ατομικό διεθνές τουρνουά. Η Ελισάβετ Τέρπου βρίσκεται στο νούμερο 642, η Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα στο No 745 και η Ιωάννα Γερασιμάτου στο Νο 828.