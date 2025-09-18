Πίνακες ανά κατηγορία & συντελεστές φορολόγησης ύστερα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Ύστερα από τις πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. περί νέου μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις το οποίο επηρεάζει άμεσα και τα Σώματα Ασφαλείας, οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ύστερα από ενδελεχή μελέτη και με τη συνδρομή ειδικών συνεργατών μας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, μελετήσαμε και εξειδικεύσαμε σε αριθμούς τις αναγγελθείσες αυξήσεις κατά κατηγορία και βαθμό.

Βεβαίως, εντοπίσαμε και ορισμένες κατηγορίες αστυνομικών οι οποίες αδικούνται κατάφορα και προς τούτο το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα προβούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να βελτιωθούν, να εξισορροπηθούν και να εξορθολογιστούν οι μισθολογικές διαφορές ανά κατηγορία, ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη.

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κατηγορία με τη διαφορά του ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο μισθολόγιο συγκριτικά με το νέο μισθολόγιο που θα ισχύσει βάσει των κυβερνητικών εξαγγελιών, καθώς και οι νέοι συντελεστές φορολόγησης. Επισημαίνουμε ότι τα ποσά που παρατίθενται είναι μεικτά, δίχως να έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις λόγω φορολογίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες με τις αυξήσεις και τις διαφορές του εξαγγελθέντος νέου μισθολογίου συγκριτικά με το ήδη ισχύον μισθολόγιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους νέους συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος, καθώς και παραδείγματα φορολογουμένων με ή χωρίς τέκνα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας Χατζόπουλος Γεώργιος