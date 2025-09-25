Πηγές της ΕΛ.ΑΣ: «Μόνο σκέψη, δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για Ρομά αστυνομικούς»

Μια σκέψη που «έπεσε» στο τραπέζι κατά την διάρκεια των αλλεπάλληλων συσκέψεων για την δημιουργία ειδική αστυνομικής μονάδας που θα περιπολεί μέσα σε καταυλισμούς Ρομά, στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες σαν ειλημμένη απόφαση του υπουργείου προστασίας του Πολίτη. Τι ισχύει όμως αλήθεια; Ας βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση, σύμφωνα πάντα με πηγές ενημέρωσης, με τις οποίες επικοινώνησε για το συγκεκριμένο θέμα το Newpost.

«Που θα βρεθούν 100 Ρομά που θα έχουν απολυτήριο λυκείου και θα επιθυμούν να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ομάδα; Πως θα γίνει η επιλογή ατόμων Ρομά από την στιγμή που όλοι οι πολίτες της χώρας, είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν τα ίδια δικαιώματα;» διερωτάται ανώτατη αστυνομική πηγή μιλώντας υπο καθεστώς ανωνυμίας. Παράλληλα ανακύπτουν και νομικά ζητήματά που αφορούν τον διαχωρισμό των πολιτών ως προς την επιλογή ατόμων.

Διαβάστε επίσης

«Πως αλήθεια θα γίνει η επιλογή προσώπων που θα δηλώσουν Ρομά και πως μπορεί αυτό να βεβαιωθεί από την αστυνομία»; διερωτάται η ίδια πηγή. Ουσιαστικά, το σενάριο για την πρόσληψη 100 Ρομά, είχε ειπωθεί κατά την διάρκεια συσκέψεων για το θέμα, αλλά μόνο ως σκέψη, δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση», τονίζεται.

Μιχάλης Τεζάρης

Πηγή: newpost.gr