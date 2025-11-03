Πήγε να πάρει τα χρωστούμενα και τον απείλησε με καραμπίνα – Δύο προσαγωγές

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα με πρωταγωνιστές δύο άντρες και επίδικο μία οικονομική συναλλαγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, οι δύο άντρες που είχαν οικονομικές διαφορές, έδωσαν ραντεβού στο γραφείο του ενός (ο οποίος φέρεται να όφειλε χρήματα στον άλλο), επί της οδού Λιβανάτων.

Ωστόσο, το ραντεβού πήρε απρόσμενη τροπή, αφού οι δυο τους λογομάχησαν και ο ένοικος του γραφείου φέρεται να απείλησε με καραμπίνα τον άλλο άνδρα, όπως αυτός κατήγγειλε στην αστυνομία.

Τελικά στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που προσήγαγαν τους δύο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr στο γραφείο βρέθηκε μία καραμπίνα.