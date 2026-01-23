Πήγε να χτυπήσει με το αμάξι του αστυνομικό για να αποφύγει τον έλεγχο

Συνελήφθη προχθες (21 Ιανουαρίου 2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 143,3 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 0,7 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

1 μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

8 κενές νάιλον συσκευασίες,

το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο.

Νωρίτερα είχε εντοπιστεί να επιβαίνει σε σταθμευμένο όχημα και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, έθεσε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος και κινήθηκε με κατεύθυνση προς αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.