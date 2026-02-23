Πήγε να επισκεφθεί τη μητέρα του και τη βρήκε νεκρή

Μπροστά στο μακάβριο θέαμα της νεκρής μητέρας του βρέθηκε ένας άνδρας το πρωί της Κυριακής στο Ρέθυμνο. Η άτυχη 72χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Ο γιος της, μετέβη στο σπίτι όπου διέμενε η 72χρονη προκειμένου να την επισκεφθεί, ωστόσο όταν μπήκε μέσα αναζητώντας την, εντόπισε το άψυχο σώμα της.

Αμέσως κλήθηκαν οι αρχές, δυστυχώς όμως, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ.

