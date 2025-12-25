Πήγαν για κάλαντα με άλλους… σκοπούς – Τέσσερις συλλήψεις

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους Ρομά (από 11 έως 15 ετών) πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (24.12.25) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφφωνα με το tempo24.news οι ανήλικοι χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα που ήταν σε εξωτερικούς χώρους οικιών.

Οι “άγουροι” δράστες αφαίρεσαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.