PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Πήγαν για κάλαντα με άλλους… σκοπούς – Τέσσερις συλλήψεις

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
14:19 | 25/12/2025

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους Ρομά (από 11 έως 15 ετών) πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (24.12.25) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφφωνα με το tempo24.news οι ανήλικοι χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα που ήταν σε εξωτερικούς χώρους οικιών.

Διαβάστε επίσης

Οι “άγουροι” δράστες αφαίρεσαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

 

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis