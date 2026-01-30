Πιερρακάκης: Από σήμερα 1 εκατ. πολίτες θα δουν αύξηση στο μισθό τους

Από σήμερα (30/1) φαίνονται για 1 εκατ. εργαζόμενους οι αυξήσεις στους μισθούς που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του στο ΣΚΑΪ, υπογράμμισε πως κατά περίπτωση είναι μια μεγάλη διαφορά, ειδικά για νέους και πολύτεκνους, που μπορεί να φτάσει έως και 300 ευρώ αύξηση στους μισθούς, υπό προϋποθέσεις.

«Ξέρουμε πως δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα, όμως είμαστε εκεί και σε αυτόν κόσμο ο οποίος τα αντιμετωπίζει, τους λέμε σας ακούμε, και θα πάμε ένα ένα να τα ακουμπήσουμε και να τα λύσουμε μαζί», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα, δεν απέκλεισε το σενάριο για νέα μείωση φόρων. «Κάθε χώρος που θα υπάρχει κάθε διαθέσιμο εκατοστού αφορά αυτούς που μας βλέπουν και ειδικά αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο», απάντησε σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Πιερρακάκης για φοροδιαφυγή

Σε ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή, εξήρε το έργο της ΑΑΔΕ, και τόνισε πως η κυβέρνηση με το μέτρο της επιστροφής του ενοικίου (η οποία γίνεται διπλή για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων) δίνει κίνητρα στον κόσμο για συμμόρφωση, για να δηλώνει τα μισθώματα, αν και προφανώς, θα γίνουν και εκτεταμένες διασταυρώσεις.

Παράλληλα, δήλωσε πως ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ φτιάχνει το καλύτερο εργαλείο αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας που έχει φτιαχτεί στην χώρα, το ΜΙΔΑ.

Πηγή: iefimerida.gr