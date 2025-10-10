Πετρούπολη: Νέα επιτυχία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη τις βραδινές ώρες της 9-10-2025 στην περιοχή της Πετρούπολης, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), -2- άτομα, ηλικίας 26 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους -2- κατηγορούμενους και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο και κατασχέθηκε, πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ εντός του οχήματος, στο πατάκι του οδηγού αλλά και σε παιδικό κάθισμα, βρέθηκαν -3- κάλυκες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.