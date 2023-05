Η «βασίλισσα του ροκ’ν’ρολ» Τίνα Τέρνερ πέθανε σε ηλικία 83 ετών, ανακοίνωσε απόψε ένας εκπρόσωπός της.

Η Τέρνερ, η αποκαλούμενη και «γιαγιά της ροκ», ήταν μια από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο. Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.