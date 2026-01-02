Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι

Οι αστυνομικοί κάλεσαν εκπαιδευτή για να μπορέσουν να μπουν σπίτι - Ο γείτονας άκουσε τον σκύλο που γάβγιζε συνεχώς.

Συνέβη σήμερα (2/1) το πρωί στη βόρεια πλευρά της πόλης, όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου ο οποίος διέμενε στη διπλανή μονοκατοικία με το ηλικιωμένο αφεντικό του.

Ο γείτονας κάλεσε τον γείτονα, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος δεν και δεν σταματούσε να γαβγίζει.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο συνέχισε να είναι επιθετικό και να μην αφήνει κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.

Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια, ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία - νεκροτμή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.