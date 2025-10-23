Περίστροφο, ταχυγεμιστήρα, εκατοντάδες φυσίγγια, ασυρμάτους... έκρυβε 57χρονος στο σπίτι του

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, 57χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας – διακίνησης όπλων και πυρομαχικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και χώρους που διατηρούσε ο 57χρονος σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

ταχυγεμιστήρα περιστρόφου, χωρητικότητας έξι φυσιγγίων,

-523- πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

γεμιστήρα των 9mm χωρίς φυσίγγια,

-3- φορητούς ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας και

ξιφολόγχη.

Το περίστροφο που κατασχέθηκε, καθώς και οι φορητοί ασύρματοι θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.