Περιφερόμενα Πυρομαχικά για τις Ειδικές Δυνάμεις - Αμφίβια Αποβατικά για τους Πεζοναύτες

Με την «ανανέωση» της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού να έχει σε μεγάλο βαθμό δρομολογηθεί, με την αγορά των μαχητικών Rafale και των Φρεγατών FDI Belharra και την επικείμενη πρόσκτηση 20 F-35 και 3+1 Κορβετών, ήρθε η ώρα και για την ενίσχυση Μονάδων του Στρατού Ξηράς και των Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στα «ραντάρ» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχουν μπει εδώ και καιρό τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τα περιφερόμενα πυρομαχικά «loitering munitions» που διαπρέπουν στα μέτωπα της Ουκρανίας. Πρόκειται για φθηνά αλλά αποτελεσματικά όπλα, η προσθήκη των οποίων θα αυξήσει εντυπωσιακά τις μαχητικές ικανότητες των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Σε άμεση προτεραιότητα

Τα συμπεράσματα από τη χρήση των συγκεκριμένων όπλων από τους Ρώσους και τους Ουκρανούς δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας τους. Μικρά σε μέγεθος drones, μεταφέρουν πυρομαχικά πίσω από τις γραμμές του εχθρού χωρίς να γίνονται αντιληπτά και προχωρούν σε άφεση καταστρέφοντας ισχυρότερα και πιο ακριβά οπλικά συστήματα, όπως άρματα μάχης, πυροβόλα και τεθωρακισμένα ενώ είναι εξίσου «φονικά» και κατά προσωπικού.

Videos from the past few weeks of Ukrainian SBU Alpha UAVs dropping munitions of Russian armor and a loitering munition strike (likely with a PG-7 round) on a Russian tank. https://t.co/pWAqcbw6Imhttps://t.co/YBHBXgwbaJhttps://t.co/iq52hoJevghttps://t.co/pbqCejRlZd pic.twitter.com/4MSI1qcVkD

— Rob Lee (@RALee85) March 18, 2023