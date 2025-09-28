Πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα - Έφυγε από τη ζωή η Κάλλι Σαΐνη

Βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα προκαλεί η απώλεια της Καλλιόπης Σαΐνη, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η εκλιπούσα υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος επί σειρά ετών, αναλαμβάνοντας καίριες θέσεις ευθύνης, και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό της Αντιστρατήγου στις Κρίσεις των αρχών του 2025.

Η πορεία και η προσφορά της άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην Υπηρεσία, αποτελώντας παράδειγμα επαγγελματισμού και προσήλωσης στο καθήκον.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους της.

firefightingreece.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπόντος.