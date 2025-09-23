Πέντε χρόνια χωρίς τον Πυροσβέστη Γεώργιο Δεσποτόπουλο

Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Δεσποτόπουλος Γεώργιος

Γεννήθηκε το 1980 στον Βόλο. Υπηρέτησε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης από το έτος 2007 έως και το 2019 και έλαβε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης το έτος 2020.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια πλύσης οδοστρώματος, στις εργατικές κατοικίες Αλμυρού Βόλου, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα της Π.Υ. Βόλου και ήταν άγαμος.