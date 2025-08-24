Το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για να πλήττονται στόχοι στη Ρωσία

Το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πυραύλων μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα ATACMS για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, ανέφερε χθες Σάββατο η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, από την άνοιξη απαιτείται έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για τη συγκεκριμένη χρήση των συστημάτων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές άμεσα.