ΠΕΝΑΑ: Η Κρήτη αξίζει και δικαιούται μια αστυνομία ισχυρή, παρούσα και επαρκώς στελεχωμένη

Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και συγκλονισμού εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που με τόσο άδικο και σκληρό τρόπο έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια. Τα όσα συνέβησαν είναι αποτρόπαια, αδιανόητα για την κοινωνία μας και εντελώς ασύμβατα με το πνεύμα ειρήνης, ασφάλειας και αλληλοσεβασμού που πρέπει να χαρακτηρίζει την Κρήτη.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Η Κρήτη δεν είναι και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τέτοια φαινόμενα. Οι Κρητικοί, στο σύνολό τους, είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, εργατικοί και φιλόξενοι, με βαθιές ρίζες σε αξίες όπως η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στη ζωή. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του νησιού μας και αυτό το πρόσωπο οφείλουμε να προβάλλουμε.

Ως Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Κρήτης, στεκόμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και των συναδέλφων μας που δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της.

Ωστόσο, οφείλουμε για ακόμη μία φορά να επισημάνουμε ένα διαχρονικό και κρίσιμο ζήτημα: την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στη Μεσσαρά και γενικότερα στην Κρήτη. Ως Ένωση, έχουμε επανειλημμένα τονίσει – τόσο προς την πολιτική όσο και προς τη φυσική ηγεσία – ότι η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πρόληψης.

Στο πλαίσιο λοιπόν της πρόληψης τέτοιων θλιβερών γεγονότων, ζητούμε την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης με ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι δυνατόν, κάθε χρόνο, για παράδειγμα, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου να συνταξιοδοτούνται 20-30 συνάδελφοί μας και να ενισχύεται μέσω των τακτικών μεταθέσεων μόλις με 3 ή 4 άτομα. Αυτή η ανισορροπία αποδυναμώνει ουσιαστικά τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και αφήνει περιοχές, όπως η Μεσσαρά, εκτεθειμένες και υποστελεχωμένες.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι η ασφάλεια των πολιτών και η κοινωνική ειρήνη δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στην αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των λίγων. Χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση, σχεδιασμός και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Κρήτη αξίζει και δικαιούται μια αστυνομία ισχυρή, παρούσα και επαρκώς στελεχωμένη — για να μπορεί να προλαμβάνει, να προστατεύει και να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή που είναι το θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.»