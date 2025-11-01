Πέμπτος ο Ζάραγκας στο Ευρωπαϊκό U23

Στο κατώφλι της μεγαλύτερης διάκρισης της έως τώρα καριέρας του, έφτασε ο Άρης Ζάραγκας, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 που ολοκληρώθηκε σήμερα (1/11) στο Κισινάου της Μολδαβίας. Ο 20χρονος τζουντόκα, διεκδίκησε μετάλλιο τόσο μέσω των ημιτελικών όσο και μέσω της ρεπεσάζ, περιορίστηκε ωστόσο στην 5η θέση της κατηγορίας των -81 κιλών, με απολογισμό τρεις νίκες σε πέντε αγώνες.

Η μία μάλιστα νίκη επετεύχθη απέναντι στον στον Αζέρο παγκόσμιο πρωταθλητή στους U20 το 2023 και κάτοχο τριών μεταλλίων σε ηπειρωτικά πρωταθλήματα, Βουσαλ Γκαλανταρζάντε, στον αγώνα για την είσοδό του στα ημιτελικά. Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί του Ισπανού Μπαζτάν Μπερκάν αλλά και επί του Γερμανού Ντρέξλερ. Στα ημιτελικά, ο Ζάραγκας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιταλού Παρλάτι, ενώ στον αγώνα της δεύτερης ευκαιρίας, ο Έλληνας τζουντόκα ηττήθηκε από Γεωργιανό Καπανάντζε, πρωταθλητή Ευρώπης στους U23 πέρυσι στην Πίλα της Πολωνίας και τρίτο στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2023.

Έως τώρα 28 χώρες με 383 τζουντόκα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Thessaloniki “ Millennium Team” Cadet European Cup 2025

Λιγότερες από 22 ημέρες απομένουν για την έναρξη του Thessaloniki “ Millennium Team” Cadet European Cup 2025 και ήδη 28 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά που συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).

Συμμετοχή στο τελευταίο -χρονικά- Ευρωπαϊκό Κύπελλο για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών για το 2025, έχουν δηλώσει Αλβανία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Γεωργία, Ουγγαρία, Ανεξάρτητοι Αθλητές (IJF), Ισραήλ, Ιταλία, Κιργιζστάν, Κόσοβο, Λίβανος, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Ουκρανία και φυσικά η Ελλάδα.

Συνολικά 383 τζουντόκα από τις προαναφερόμενες χώρες θα αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη για το τουρνουά, με τη λήξη των συμμετοχών να είναι προγραμματισμένη για την 7η Νοεμβρίου.

Το Thessaloniki “ Millennium Team” Cadet European Cup 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου , ενώ αμέσως μετά και συγκεκριμένα έως τις 26 του μήνα, θα γίνει και διεθνές προπονητικό καμπ.

