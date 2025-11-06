Πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε τάνκερ με σημαία Μάλτας στα ανοικτά της Σομαλίας

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε σήμερα πως υπάρχουν αναφορές ότι πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας στα ανοικτά της Σομαλίας.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Το σκάφος έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με την Ambrey.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) δήλωσε ότι πρόσωπα, στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια, ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ, στη Σομαλία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Ambrey και η UKMTO αναφέρονταν στο ίδιο περιστατικό, αλλά και οι δύο ανακοινώσεις ανέφεραν παρόμοιες αποστάσεις από τις ακτές της Σομαλίας.