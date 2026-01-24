Πειραιάς: Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο μετά την κακοκαιρία

Με τον φόβο ζουν οι κάτοικοι στον Πειραιά, αφού μετά τις βροχές, ετοιμόρροπα σπίτια πήραν νερά και κάποια κατέρρευσαν.

Χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με το Star ένα οίκημα στην οδό Μακεδονίας γκρεμίστηκε, ενώ την περασμένη Πέμπτη είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Ο θόρυβος που ακούστηκε στη γειτονιά της οδού Μακεδονίας ήταν εκκωφαντικός. Όταν οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους είδαν το εγκαταλελειμμένο σπίτι να έχει γίνει ένας σωρός από μπάζα.

Μπροστά ήταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς αφού έπεσαν συντρίμμια στην οροφή, το παρμπρίζ και το καπό. Το περιστατικό έγινε χθες στις 14:30 το μεσημέρι.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος περαστικός και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αλλά και προχθές, Πέμπτη (22/1), στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, τον κεντρικό δρόμο της Καστέλλας, είχε καταρρεύσει τμήμα ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού.

Υπάρχουν πάνω από 120 τέτοια κτίσματα στον Πειραιά, παρατημένα, τα οποία μετά την πρόσφατη κακοκαιρία έχουν τραβήξει πολύ νερό και οι κάτοικοι φοβούνται ότι θα υπάρξουν και άλλες καταρρεύσεις, ανέφερε ο Άρης Λάμπος.

Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες είναι εξαφανισμένοι και το υπάρχον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει στις δημοτικές αρχές να κάνουν άμεσες παρεμβάσεις.

Πηγή: thetoc.gr