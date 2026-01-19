Πεδίο προβληματισμού και προτάσεων η Ημερίδα μας για την πάταξη της «Εκδικητικής Πορνογραφίας»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/01/2026 στο Athenaeum Intercontinental Athens, Ημερίδα με τίτλο «Δεν είναι ντροπή – είναι έγκλημα», αναδεικνύοντας το ειδεχθές έγκλημα της «Εκδικητικής Πορνογραφίας», ως μια εξαιρετικά επικίνδυνη μορφή εγκληματικότητας που προσβάλλει τις σύγχρονες κοινωνίες και παραβιάζει βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των θυμάτων - ανδρών και γυναικών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ισότητας και τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. ΤΑΣΟΥΛΑ, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα και κύρος στην όλη πρωτοβουλία μας.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και τους εκλεκτούς ομιλητές, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο ΤΑΣΟΥΛΑ, τονίζοντας ότι με την απόφασή του προσδίδει τη δέουσα, θεσμική βαρύτητα, στην όλη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τη σημασία του ζητήματος αυτού, για την ίδια τη Δημοκρατία, για την κοινωνία γενικότερα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες των συνανθρώπων μας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει το ειδεχθές αυτό έγκλημα με επαγγελματισμό, ευαισθησία και διαρκή προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η δική μας πρωτοβουλία, καταδεικνύει το ενδιαφέρον του συνδικαλιστικού μας κινήματος τόσο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών όσο και για την πληρέστερη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Από τις προτάσεις και τις επισημάνσεις των ομιλητών αντλούμε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην αδράνεια του συστήματος και να κάνουμε πράξη ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να προστατέψουμε τα δυνητικά θύματα από κάθε αρρωστημένο μυαλό, από κάθε κακόβουλο δράστη.

Ακολούθησαν εισηγητικές ομιλίες από τη Γραμματέα Γυναικών της ΠΟΑΣΥ κα Ελένη ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων, Ισότητας και Παιδικής Προστασίας κ. Παναγιώτη ΑΓΓΕΛΙΔΗ τόσο για την σημασία της εκδήλωσης όσο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός. Ως «πρώτοι ανταποκριτές», χρειαζόμαστε διαρκή εκπαίδευση και ψυχική ενδυνάμωση. Διεκδικούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τόσο το ψηφιακό έγκλημα όσο και το ανθρώπινο τραύμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό:

-Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ,

-Ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής κ. Ευάγγελος ΣΥΡΙΓΟΣ, Βουλευτής, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ,

-Η Πρόεδρος Πρωτοδικών κα Κων/να ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

-Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. κ. Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ,

-Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και δια βίου μάθησης, κα Όλγα ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ως εκπρόσωπος της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ και

-Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ.

Τις βασικές πτυχές του προβλήματος ανέπτυξαν σε βάθος και με επαγγελματική ενάργεια οι βασικοί ομιλητές:

1)Ταξίαρχος ΜΠΕΡΤΑΝΟΣ Βασίλειος, Διευθυντής της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, «Η δια του διαδικτύου διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας».

2)ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Σταυρούλα, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, εισαγγελέας Ανηλίκων - «Εκδικητική πορνογραφία και Ανήλικοι Δράστες και θύματα - κοινωνική και παιδοκεντρική προσέγγιση».

3)Παναγιώτης ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Ποινικολόγος, Δρ. Εγκληματολογίας, «Στρατηγικές πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του revenge porn. Από την αποκάλυψη στην καταδίκη: Θεματοκεντρική προσέγγιση».

4)Βασιλένα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κλινική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, «Η ζωή μετά τη διαρροή: Τραύμα και παρεμβάσεις».

Στην Ημερίδα παρέστησαν εκπρόσωποι της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και την ανάγκη συλλογικής στάσης απέναντι στο φαινόμενο. Ειδικότερα μας τίμησαν:

Ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης, ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Επιτελικού Συντονισμού Υποστράτηγος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώργιος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ και πολλοί άλλοι Αξιωματικοί του ΑΕΑ και της ΓΑΔΑ, η κα Αικατερίνη ΜΗΤΡΟΥ, Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Προϊσταμένη του τμήματος Ανηλίκων Εισαγγελίας Αθήνας, η κα Μαργαρίτα ΣΤΕΝΙΩΤΗ, Πρόεδρος Εφετών, πρώην Πρόεδρος Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο κ. Ανδρέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ανακριτής Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA», Ανθή ΒΟΥΛΓΑΡΗ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της.

Η μεγάλη συμμετοχή και το υψηλό επίπεδο των παρεμβάσεων καθιστούν την εκδήλωση απολύτως γόνιμη και παραγωγική, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση και ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων.

Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης υπήρξαν ιδιαίτερα πλούσια, καθώς αναδείχτηκαν οι παθογένειες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα των αρμοδίων υπηρεσιών, κατατέθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις, όπως η ενδυνάμωση της πρόληψης και της καταστολής, η ενίσχυση της ενημέρωσης και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Η εκδικητική πορνογραφία, δεν είναι πλέον ζήτημα κάποιας «προσωπικής διαφοράς» μεταξύ δράστη και θύματος, αλλά μια σύγχρονη γάγγραινα της ψηφιακής σφαίρας και του κυβερνοχώρου όπου αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα πια η έμφυλη βία και η κυβερνοφοβία.

-Η σιωπή και η ατιμωρησία δεν προστατεύουν τα θύματα, τα εκθέτουν.

-Η γνώση, η πρόληψη, η καταγγελία και η θεσμική εγρήγορση είναι ευθύνη όλων μας.

-Η κοινωνία οφείλει να στέκεται απέναντι - όχι αμέτοχη, αλλά ενεργή.

Και εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να διεκδικούμε και να δρούμε, ώστε κανένα θύμα να μη νιώθει μόνο και καμία παραβίαση να μη μένει στο σκοτάδι.