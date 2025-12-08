Πάτρα: Έκλεισαν την Περιμετρική οι αγρότες, μετακίνησαν με τα χέρια περιπολικό στο δρόμο - ΒΙΝΤΕΟ

Ρεπορτάζ: Απόστολος Βουλδής

Στην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το tempo24.news μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι.

Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στην περιμετρική της Πάτρας, ενώ γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας και των 2 ρευμάτων προς το τοπικό δίκτυο μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.

Νωρίτερα, για να περάσουν στην Περιμετρική, οι αγρότες με τα χέρια μετακίνησαν περιπολικό.