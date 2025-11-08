Παρουσία ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη στην τελετή εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σχολή Ικάρων  

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στην τελετή εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Θανάσης Μπούρας ως εκπρόσωπος του Πρόεδρου Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διοικητής Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπείες στελεχών από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Ο κ. Δαβάκης μετά το πέρας της εκδήλωσης δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα των Ταξιαρχών, γιορτάζει η Πολεμική μας Αεροπορία!

Γιορτάζουν τα στελέχη της, στους ώμους των οποίων η Πατρίδα έχει εναποθέσει την προστασία του εναερίου χώρου μας, στο Αιγαίο και όπου αλλού.

Η αναβάθμιση των F16, η υποστήριξη των Mirage, η αγορά των Rafale και η δρομολογούμενη πρόσκτηση των F 35, είναι ουσιαστικές ενέσεις ισχύος και μήνυμα αποτροπής της εξ Ανατολών απειλής.

Η σημερινή ημέρα ανήκει όμως και σε όλους αυτούς, τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που με τις πτήσεις των αεροσκαφών τους, διασφαλίζουν το «Αιέν Υψικρατείν» και το γαλανό του ουρανού μας.

Αλλά και σε όλους εκείνους στο έδαφος, που δουλεύουν νυχθημερόν για αυτό!»