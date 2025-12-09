Παρουσία ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» - ΦΩΤΟ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» για τις οικογένειες και τα παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα λοιπά Επιτελεία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τα ακόλουθα:

«Είναι μεγάλη μου τιμή που για μια ακόμη φορά είμαι εδώ ανάμεσά σας για να τηρήσουμε μια «παράδοση» του Υπουργείου. Αλλά θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βλέπω το Υπουργείο έτσι όπως το βλέπω απόψε, με την καινούργια του μορφή και το μνημείο μπροστά μας.

Γιατί είναι ένα περιβάλλον που πραγματικά συνιστά την αποτύπωση του περάσματος των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας σε αυτή τη νέα, δύσκολη εποχή. Και μέσα σε αυτόν τον διαφορετικό, τον πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο όμορφο χώρο, θα φωταγωγήσουμε το φετινό δέντρο των Χριστουγέννων, έναν βαθύτατο Χριστιανικό συμβολισμό. Το δέντρο είναι το δέντρο της ζωής, είναι το δέντρο του Φωτός και είναι το δέντρο της Αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Και δεν αποτελούν το δέντρο και τα φώτα, την εκδήλωση από ένα καταναλωτικό πρότυπο. Δεν το στολίζουμε για να ψωνίζουμε. Αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο συμβολισμό, όπως σας είπα. Αντιπροσωπεύει, συμβολίζει την ανάδυση της νέας ζωής προς τον ουρανό, προς τα πάνω. Δηλώνει την άρνηση από το σκοτάδι, γι’ αυτό το φωτίζουμε.

Και νομίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους της παγκόσμιας αβεβαιότητας είναι ένα στοιχείο που μας κάνει να αισθανόμαστε αισιοδοξία. Και υπενθυμίζει ότι είναι πολύ καλό να μένουμε κοντά στα σύμβολά μας, κοντά στον αξιακό μας πυρήνα, σε αυτά που πιστεύουμε. Στο τέλος της ημέρας σε αυτά που είμαστε. Γιατί αυτά που είμαστε διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας, καθορίζουν τις αντιλήψεις μας υποβάλλουν, επιβάλλουν τις επιλογές μας.

Και ελπίζω αυτές τις αξίες, αυτές τις αντιλήψεις, να τις περάσετε και στη νέα γενιά των Ελλήνων, στα παιδιά που είναι σήμερα ανάμεσά μας και που είναι το αύριο για όλους μας.

Και θα πρέπει να σας πω ότι επίσης είναι μεγάλη μου χαρά που μέσα σε αυτό το εορταστικό περιβάλλον, υπάρχει και η παρουσία της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης, ενός συμβολισμού διαρκείας, ότι μαζί μας στις χαρές, στις λύπες μας, στις γιορτές μας είναι και η μνήμη αυτών που έφυγαν και που τα ονόματά τους μας συντροφεύουν πάντα, θυμίζοντάς μας ότι αυτοί προσέφεραν στην Πατρίδα, υπενθυμίζοντάς μας αυτό που εμείς χρωστάμε στην Πατρίδα.

Ένα μνημείο που συνιστά ανάμνηση, αλλά δεν είναι ένα ταφικό μνημείο. Είναι ένα μνημείο συμβίωσης μαζί με τη μνήμη αυτών που έφυγαν και δεν είναι πια μαζί μας. Κι από τον καινούργιο χρόνο, αυτό ακριβώς το μνημείο – όπως έχω πει – θα το ανοίξουμε για να είναι επισκέψιμο στο κοινό για να έρχονται και άλλοι συμπολίτες μας σε αυτόν τον χώρο και να μετέχουν σε αυτή τη συλλογική μνήμη.

Θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς ολόψυχα, σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως επίσης στις οικογένειες του προσωπικού, υγεία και ευτυχία. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι οι στρατιωτικές οικογένειες είναι αυτές που στηρίζουν αυτήν τη μεγάλη αποστολή και είναι αυτές που δημιουργούν τα παιδιά που παίζουν σήμερα ανάμεσά μας, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Θέλω επίσης να μου επιτρέψετε, να εκφράσω και για κάτι τη λύπη μου, αλλά θέλω να σας το πω. Το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων με το πρόγραμμα που έχει δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως πολύ θα ήθελα, το νομοσχέδιο που περιέχει τις αυξήσεις, για τις οποίες παλέψαμε όλοι για πολύ καιρό.

Όμως σας διαβεβαιώ ότι θα ψηφιστούν στις 8 Ιανουαρίου και έχω παρακαλέσει ήδη τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου να αποστείλουν στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, έγγραφο που θα περιέχει τη μισθοδοσία σας από τον Γενάρη του καινούργιου χρόνου, καθώς και το ποσό των αναδρομικών που δικαιούστε, γιατί θυμίζω ότι οι αυξήσεις είναι αναδρομικές από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Λυπάμαι που αυτά τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα είναι όμως μια πολύ καλή αρχή για τον καινούργιο χρόνο.

Και όπως σας έχω πει, η προσπάθεια σε αυτό τον χρόνο θα είναι να κάνουμε ένα νέο κύκλο εξοικονομήσεων, ώστε να μπορέσουμε πάλι με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, να επανέλθουμε στο τέλος του χρόνου – αν τα καταφέρουμε όλοι μαζί – σε έναν νέο κύκλο αναπροσαρμογών της μισθοδοσίας προς τα πάνω.

Και πάλι απ’ όλη μου την καρδιά και με την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι προσφέρετε η καθεμία και ο καθένας από σας και με την παρότρυνσή μου να χαιρόμαστε όλοι τα παιδιά μας, αυτά είναι το μέλλον, εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, ό,τι καλό για εσάς, τις οικογένειές σας, την Πατρίδα μας.

Χρόνια πολλά! Να είστε πάντα καλά!».