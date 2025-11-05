Παρουσία Ν. Δένδια εκδήλωση του ΓΕΑ για την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη στην εκδήλωση για την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε αρχικά από τον Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Υποπτέραρχο Βασίλειο Μπρούμα και τον Διοικητή της 112 Πτέρυγας Μάχης (112ΠΜ) Ταξίαρχο Ευθύμιο Σιμιτζή για την αποστολή και το έργο αεροπυρόσβεσης, αεροδιακομιδών και έρευνας-διάσωσης, καθώς και για ζητήματα συντήρησης, διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των εναέριων πυροσβεστικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είχε, επίσης, την ευκαιρία να επιθεωρήσει τον στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J και ελικοπτέρων Super Puma, τα οποία ήταν παρατεταγμένα στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης της Πτέρυγας Μάχης (“ Elephant Walk”).

Υπενθυμίζεται ότι ο στόλος έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευών των τελευταίων ετών, πολλαπλασιάζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και τη δυνατότητά της να συνδράμει την ελληνική κοινωνία.